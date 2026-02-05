Policía rusa destapa el contrabando de un meteorito valorado en cuatro millones de dólares

El objeto, de dos toneladas y media, "fue descubierto durante el escaneo de un contenedor marítimo en el puerto de San Petersburgo", comunicaron los servicios aduaneros de la ciudad del Báltico a través de Telegram.

"Al intentar exportarlo, se declaró como una escultura de paisaje, pero un examen determinó que se trataba de un fragmento del meteorito de hierro Aletai y su valor es de aproximadamente 323 millones de rublos" (4,2 millones de dólares o 3,6 millones de euros), añadieron.

Las fuerzas de seguridad abrieron una causa penal por 'contrabando de bienes y recursos de importancia estratégica o bienes culturales', con una pena máxima prevista de tres años de prisión.

"Se trataba de un meteorito importado a Rusia desde un país de la Comunidad de Estados Independientes", señalaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro fragmento conocido del meteorito, de hasta 74 toneladas, fue descubierto en 1898, tratándose de uno de los meteoritos de hierro más grandes hasta ahora conocidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según TASS, es el fragmento del núcleo de un protoplaneta o gran asteroide que se desintegró hace aproximadamente 4.500 millones de años durante la formación del sistema solar.

El meteorito recibe su nombre por el lugar del impacto, en la región uigur de Xinjiang, al noroeste de China, pero existen registros históricos de su caída, por lo que se especula que el impacto fue prehistórico.