Robbie Williams lanza 'Britpop' en formato físico tras publicarlo por sorpresa en digital

El decimotercer álbum del artista, de 51 años, que estará disponible mañana en CD, CD deluxe, vinilo negro y otro en edición limitada color blanco, cuenta con la participación de artistas como Chris Martin, de Coldplay o el dúo pop mexicano Jesse & Joy.

En palabras de Williams, 'Britpop' es el álbum que quiso escribir y publicar cuando dejó la banda 'Take That' en 1995: "Era el apogeo del britpop y una edad dorada para la música británica", dijo el cantante en una nota difundida por su discográfica, Sony Music.

"He trabajado con algunos de mis héroes en este disco. Es crudo, con más guitarras, y es un álbum más enérgico y épico que de costumbre. Tiene un poco de 'brit' y desde luego, también algo de 'pop'. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y estoy deseando que los fans lo escuchen".

El lanzamiento por sorpresa de 'Britpop' el pasado mes de enero llegó a lo más alto de las listas oficiales de éxitos en el Reino Unido, convirtiendo a Williams en el artista con el mayor número histórico de números uno en el país, un total de 16, superando el récord que hasta ahora ostentaban 'The Beatles'.

Como parte de su próxima gira, Robbie Williams tiene previstos varios conciertos en festivales en España y Portugal en 2026: el BBK Live de Bilbao, el Icónica, en Sevilla, y el MEO Kalorama en Lisboa.