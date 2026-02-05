Mundo
Roca Rey, imagen de una feria de San Isidro de Madrid sin Morante de la Puebla

Madrid, 5 feb (EFE).- El diestro peruano Roca Rey es la imagen anunciadora de la próxima feria taurina de San Isidro de Madrid, la más importante del mundo, en la que torearán las principales figuras, salvo Morante de la Puebla, quien se cortó la coleta, pero ha decidido volver a los ruedos el Domingo de Resurrección en Sevilla.

Los carteles, presentados este jueves, van del 8 de mayo al 6 de junio, con veintiuna corridas de toros programadas (incluida la de la Asociación de la Prensa), dos de rejones y tres novilladas picadas.

Fuera de abono están los festejos de los domingos 7 y 14 de junio, en concreto los señalados como 'In Memoriam' (dedicado a Ignacio Sánchez Mejías) y el tradicional de la Beneficencia.

Participarán cuarenta y cuatro matadores, nueve novilleros y cinco rejoneadores, varios de ellos hispanoamericanos.

Destacan Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández con tres tardes, y serán también tres los matadores que confirmen alternativa: Tristán Barroso, Manuel Diosleguarde y Bruno Aloi.

Solo repetirán encierro las ganaderías de Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, La Quinta y Fuente Ymbro

Entre otros festejos, el 13 de mayo se lidiarán toros de Partido de Resina para Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

El día 20, toros de Saltillo, para José Carlos Venegas, el francés Juan Leal y el colombiano Juan de Castilla.

El 26, novillos de Conde de Mayalde para el mexicano Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez. Y el 27, toros de Pedraza de Yeltes para el mexicano Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

El 28 será la corrida de la Asociación de la Prensa: toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, el peruano Roca Rey y el mexicano Bruno Aloi, que confirma alternativa.

Domingo, 7 de junio. Corrida 'In Memoriam Ignacio Sánchez Mejías' (fuera de abono): Toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río, para Borja Jiménez, como único espada.

Y el 14 de junio, corrida de la Beneficencia: toros de Victoriano del Río, para Alejandro Talavante, el peruano Roca Rey y Víctor Hernández.