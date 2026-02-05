Roca Rey, imagen de una feria de San Isidro de Madrid sin Morante de la Puebla

Los carteles, presentados este jueves, van del 8 de mayo al 6 de junio, con veintiuna corridas de toros programadas (incluida la de la Asociación de la Prensa), dos de rejones y tres novilladas picadas.

Fuera de abono están los festejos de los domingos 7 y 14 de junio, en concreto los señalados como 'In Memoriam' (dedicado a Ignacio Sánchez Mejías) y el tradicional de la Beneficencia.

Participarán cuarenta y cuatro matadores, nueve novilleros y cinco rejoneadores, varios de ellos hispanoamericanos.

Destacan Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández con tres tardes, y serán también tres los matadores que confirmen alternativa: Tristán Barroso, Manuel Diosleguarde y Bruno Aloi.

Solo repetirán encierro las ganaderías de Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, La Quinta y Fuente Ymbro

Entre otros festejos, el 13 de mayo se lidiarán toros de Partido de Resina para Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

El día 20, toros de Saltillo, para José Carlos Venegas, el francés Juan Leal y el colombiano Juan de Castilla.

El 26, novillos de Conde de Mayalde para el mexicano Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez. Y el 27, toros de Pedraza de Yeltes para el mexicano Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

El 28 será la corrida de la Asociación de la Prensa: toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, el peruano Roca Rey y el mexicano Bruno Aloi, que confirma alternativa.

Domingo, 7 de junio. Corrida 'In Memoriam Ignacio Sánchez Mejías' (fuera de abono): Toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río, para Borja Jiménez, como único espada.

Y el 14 de junio, corrida de la Beneficencia: toros de Victoriano del Río, para Alejandro Talavante, el peruano Roca Rey y Víctor Hernández.