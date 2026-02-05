Rusia ataca infraestructura energética de Ucrania durante segunda jornada de negociaciones

"La aviación táctica-operativa, los drones de ataque, misiles y artillería de las agrupaciones militares rusas atacaron instalaciones de la infraestructura energética y de transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Defensa añadió que también bombardeó "bases de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, y depósitos de municiones".

El Kremlin aseguró el lunes que sólo se había comprometido a mantener la tregua energética hasta el domingo, 1 de febrero, cuando estaba prevista en un principio la reanudación de las negociaciones en Abu Dabi.

Rusia reanudó los bombardeos el martes con un ataque en el que empleó un número récord de misiles de trayectoria balística, que volvió a dejar sin luz y calefacción a cientos de miles de ucranianos cuando las temperaturas caían de los 20 grados bajo cero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó como un gran logro que el líder ruso, Vladímir Putin, hubiera aceptado, al menos, una tregua energética de una semana.