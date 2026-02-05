Rusia derriba 95 drones ucanianos de ala fija sobre cinco regiones rusas y el mar de Azov

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 95 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Los mayores ataques tuvieron lugar en las regiones de Krasnodar (36), Rostov (27) y sobre el mar de Azov (21)

Otros ocho drones fueron derribados sobre la región de Bélgorod, seguida de la anexionada península de Crimea (2) y Volgogrado (1).

Debido a la amenaza aérea, las autoridades aeronáuticas rusas decretaron el cese temporal de operaciones de los aeropuertos de Krasnonar, Volgogado y Nizhni Nóvgorod.

Aunque el ataque del jueves es casi cuatro veces mayor que el de la víspera, en los últimos días la cantidad de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa se ha reducido considerablemente: entre el 31 de enero y el 2 de febrero fueron derribados cerca de 25 drones diarios promedio, mientras el 26 de enero fueron aniquilados 106 y el 4 de enero, alrededor de 400, según datos de Defensa ruso.