Rusia está dispuesta a cooperar en relación con la central nuclear que ocupó en Ucrania

Las autoridades rusas "están completamente abiertas a cooperar" en la central nuclear de Zaporiyia, lo que incluye "la posibilidad de exportar electricidad fuera de la Federación Rusa", aseguró Lijachev a TASS desde Hungría, a donde viajó para inaugurar la construcción de una nueva central nuclear.

Pero explicó que la condición es que "las cuestiones relacionadas con su operación, propiedad e independencia de la planta deben asignarse a un organismo ruso".

"Estamos dispuestos a llevar a cabo esta exportación, este comercio internacional de electricidad, en alianza, incluso con nuestros socios estadounidenses", añadió.

Por otro lado, alabó el trabajo del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, allí presente, a quien calificó como "un socio que comprende los intereses de Rusia y sabe cómo llegar a realizarlos".

"Nos ha prometido que seguirá trabajando con nosotros sea cual sea su destino", dijo.

La central nuclear de Zaporiyia, junto con el Donbás, es uno de los principales escollos para las negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania que tienen lugar estos días en Abu Dabi.

La semana pasada el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó cualquier compromiso de acuerdo sin luchar por el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por los rusos desde inicios de la guerra en 2022.

Hoy tuvo lugar la ceremonia de vertido del primer hormigón para la central nuclear de Paks II, en Hungría, obra ejecutada por Rosatom.

A principios de noviembre, las autoridades húngaras emitieron los permisos finales necesarios para la construcción de la instalación energética, cuya financiación revocó la Justicia de la Unión Europea en septiembre.

Según los medios rusos, el proyecto se llevó finalmente a cabo de manera bilateral con una mayor financiación rusa en forma de un préstamo cifrado en 10.000 millones de euros, a lo que se suman otros 2.500 millones de euros puestos por Budapest.