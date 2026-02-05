Rusia lanza contra Ucrania 183 drones en otro gran ataque nocturno

Del total de los drones, 156 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

El parte explica además que 22 de los drones de ataque que lanzó Rusia impactaron en 16 localizaciones no especificadas de distintos lugares de Ucrania.

Fragmentos de drones que sí fueron interceptados cayeron en otras siete localizaciones, según el parte de la Fuerza Aérea.

Cuando este componente de las Fuerzas de Defensa de Ucrania publicó el balance, varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano.

Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques aéreos de larga distancia en medio de las negociaciones mediadas con EE.UU. que ambos bandos mantienen en Abu Dabi. La segunda ronda de estos contactos trilaterales para poner fin a la guerra comenzó ayer en la capital emiratí y se espera que continúe hoy.

Los últimos ataques rusos contra la retaguardia ucraniana han dañado gravemente un ya muy maltrecho por anteriores rondas de bombardeos sistema energético ucraniano. Estos ataque han dejado sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de personas en ciudades como Kiev o Járkov y amenazan la viabilidad de la industria y otros sectores clave para la economía y el esfuerzo de guerra ucraniano.