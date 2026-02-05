Sector opositor venezolano defiende conversar con el Gobierno para "garantizar soluciones"

"Sabemos que muchos venezolanos no confían en estos procesos, algo tan normal alrededor del mundo para construir soluciones. Sin embargo, esta es una vía pacífica para garantizar soluciones", afirmó el diputado Stalin González en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que el grupo de opositores aceptó conversar con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para "proponer y exigir" la construcción de soluciones que permitan el avance de Venezuela "con reglas claras, una agenda pública y el compromiso de trabajar de verdad por los venezolanos sin falta alguna".

En este sentido, señaló que presentaron "propuestas urgentes" orientadas a la "solución de la crisis económica, el rescate del bolívar (la moneda local) y la atención de la profunda crisis educativa, sanitaria y de servicios públicos que el país arrastra desde hace más de 20 años".

También, prosiguió, plantearon "la necesidad de establecer compromisos inequívocos en la Ley de Amnistía" propuesta por el Gobierno, así como "la liberación plena de todos los presos políticos, la recuperación de la institucionalidad y garantías reales para el ejercicio de la política".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este grupo no se alinea con la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes mantienen su reclamo para que se reconozca lo que aseguran fue la derrota de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, cuando fue proclamado ganador por el ente electoral, un resultado cuestionado dentro y fuera de Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que espera que el proyecto de amnistía, propuesto por la presidenta encargada, su hermana Delcy Rodríguez, "potencie de manera acelerada" el diálogo político convocado por el Gobierno.

El pasado 23 de enero, la mandataria encargada propuso que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano.

Delcy Rodríguez anunció el pasado viernes la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de esta propuesta de ley, cuyo proyecto será discutido este jueves en el Parlamento y debe superar una segunda discusión para ser aprobado.