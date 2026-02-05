Sheinbaum asegura que México "no será protectorado de nadie" ante presiones de EE.UU.

Al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la mandataria enfatizó en el artículo 40 de la Carta Magna, el cual leyó íntegro.

"El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegración, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, zanjó.

Asimismo, Sheinbaum dijo que "México no entregará nunca sus recursos naturales”, y subrayó que la soberanía nacional "no se negocia, se defiende".

Durante el acto oficial realizado en el central estado de Querétaro, reivindicó la tradición histórica de luchas sociales que dieron origen a las constituciones mexicanas y al proyecto de nación independiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por su dignidad”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El énfasis en la no injerencia se produce en medio de fricciones con Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, marcadas por presiones en materia de seguridad, migración y comercio.

Trump amenazó con imponer aranceles generalizados del 25 % a importaciones mexicanas si no se tomaban medidas contra la migración irregular y el tráfico de drogas, en particular fentanilo, una decisión que finalmente se materializó en 2025, con imposición a aranceles a autopartes mexicanas, y que tensó la relación bilateral.

En el ámbito de seguridad, el discurso estadounidense se ha endurecido con advertencias de acciones directas contra carteles y exigencias de mayor intervención militar mexicana, incluso con alusiones a posibles incursiones estadounidenses en territorio estadounidense si no se intensificaba el combate al crimen organizado.

Estas tensiones se insertan en un contexto en el que Washington también ha condicionado su agenda bilateral, incluida la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC), a resultados en este frente.

En su mensaje, Sheinbaum defendió las reformas impulsadas desde su llegada al poder y sostuvo que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, al tiempo que reivindicó la Constitución de 1917 como base de un proyecto nacional “social, soberano y democrático”.

La ceremonia reunió a representantes de los tres poderes del Estado y autoridades locales en la ciudad donde fue promulgada la Constitución el 5 de febrero de 1917, considerada uno de los primeros textos en reconocer derechos sociales.