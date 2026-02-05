Sismo de magnitud 4 sacude la selva central de Perú, sin que se reporten víctimas o daños

El movimiento telúrico se registró a las 6:07 hora local (11:07 GMT), con epicentro a siete kilómetros al noreste de Satipo, ubicada en la región de Junín, a unos 430 kilómetros de Lima, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo añadió que el temblor de tierra se produjo a una profundidad de 130 kilómetros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) no ofreció información sobre posibles daños, pero precisó que el epicentro del sismo se ubicó en una zona conocida como Río Negro.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.