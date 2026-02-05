Sony destaca los éxitos de Rosalía, Peso Pluma y Bad Bunny en sus resultados financieros

"El nuevo álbum de Rosalía, Lux, alcanzó el número uno a nivel mundial en su primera semana en Spotify, y el álbum colaborativo de Peso Pluma, Dinastía, es uno de los más reproducidos en Spotify", dijo la directora financiera de la empresa, Lin Tao, en una rueda de prensa.

Tao aseguró que estos éxitos globales son el resultado del empeño de Sony Music Group por "descubrir artistas locales y apoyar sus esfuerzos musicales".

La ejecutiva también destacó el éxito del puertorriqueño Bad Bunny en los Grammy, donde se hizo con el premio a mejor álbum del año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Tanto Bad Bunny como el mexicano Peso Pluma tienen acuerdos de distribución con The Orchard (subsidiaria de Sony Music Group), mientras que la española Rosalía es parte del sello Columbia Records, también propiedad de Sony.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La multinacional japonesa informó este jueves de un aumento interanual del 12,4 % en su beneficio neto para los primeros nueve meses de su ejercicio, de abril a diciembre, hasta los 947.780 millones de yenes, unos 5.127 millones de euros (6.028 millones de dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese incremento estuvo motivado en parte por los buenos resultados en su negocio musical, donde el beneficio operativo del segmento creció un 9 % interanual en el último trimestre de 2025 gracias a un auge en las ventas relacionadas con los servicios de 'streaming'.

Sony mejoró además sus previsiones para la totalidad del año fiscal en curso, que finaliza en marzo, y en el que espera embolsarse un beneficio neto de 1,13 billones de yenes (6.112 millones de euros), lo que supondría un 5,9 % más que el ejercicio anterior.