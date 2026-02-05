Starmer se disculpa ante las víctimas de Epstein por haber nombrado a Mandelson embajador

El Gobierno se ha comprometido a divulgar todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington tras la exigencia de los diputados laboristas a fin de conocer qué sabía exactamente Starmer sobre los vínculos del exembajador con el pederasta y millonario estadounidense.

"Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado" embajador en EE.UU., dijo el líder laborista, que vive sus horas más bajas, con su popularidad por los suelos.

"Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez", agregó Starmer, en referencia a que la rendición de cuentas de los culpables se les ha negado hasta ahora.

"Quiero decir esto: lamento, lamento lo que les hicieron, lamento que tantas personas con poder les fallaran" y "lamento que incluso ahora se vean obligadas a presenciar cómo esta historia se hace pública una vez más", añadió.

En la sesión de control ayer en la Cámara de los Comunes, el primer ministro alegó que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la profundidad de la relación que había tenido en el pasado con Epstein, quien apareció muerto en su celda en agosto de 2019.

Starmer está hoy bajo fuerte presión de las filas de su formación porque, cuando nombró a Mandelson como embajador, ya eran conocidos los vínculos que había mantenido con Epstein.

Algunos diputados laboristas exigen la dimisión de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, a quien culpan de haber impulsado el nombramiento de Mandelson a pesar de las señales de alerta. Otros han evitado defender al mismo Starmer a preguntas de los periodistas.

La popularidad del laborismo está en niveles muy bajos. Un último sondeo sobre intención de voto de la firma YouGov hecha entre 2.330 adultos en todo el país a principios de este mes, otorga a la formación en el poder el 19 % de apoyo, frente al 18 % de los conservadores, el 14 % de los liberal demócratas y el 26 % de Reform UK.

El mandato de Starmer -desde mayo de 2024- está marcado por medidas controvertidas como los recortes en los subsidios energéticos para pensionistas y por el aumento de impuestos en las transacciones de las tierras familiares, principalmente agrícolas-ganaderas.

Desde hace días, Mandelson está en el ojo del huracán tras salir a la luz que facilitó a Epstein, cuando era ministro de Empresa en 2009, documentos confidenciales del Gobierno en materia empresarial en medio de la crisis económica global.

A raíz de esto, Mandelson, destituido el año pasado como embajador en EE.UU., se desvinculó primero del Partido Laborista, abandonó el martes su escaño en la Cámara de los Lores (alta) y el Gobierno ha iniciado el proceso para retirarle el título de 'lord'.