Trump insta al Congreso a aprobar ley para endurecer los requisitos de voto

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que las elecciones estadounidenses están "amañadas" y son "el hazmerreír de todo el mundo", y advirtió de que, si no se corrigen, el país "dejará de existir".

El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, ya aprobó el año pasado una primera versión de la Ley SAVE, que exige presentar documentación que pruebe la ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en elecciones federales, pese a que ya es ilegal que los no ciudadanos participen en estos comicios.

Recientemente, los republicanos introdujeron una versión actualizada que añade el requisito de identificación de votante a nivel federal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proyecto también plantea limitar el voto por correo, permitiéndolo solo en casos específicos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes, una medida que Trump volvió a respaldar públicamente en su mensaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Organizaciones defensoras de los derechos civiles advirtieron que estas disposiciones podrían dificultar el acceso al voto de millones de personas.

La iniciativa se produce después de que la Casa Blanca restara importancia a recientes declaraciones del presidente sobre la posibilidad de "nacionalizar" las elecciones.

En una entrevista con la NBC, Trump afirmó sin presentar pruebas que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos, mientras que su portavoz, Karoline Leavitt, sostuvo que el objetivo central del mandatario es reforzar las garantías contra el voto de los no ciudadanos mediante legislación federal.