Un 7 % de los jubilados en EEUU volvieron al trabajo en los últimos 6 meses por necesidad

La AARP, que representa a personas a partir de 50 años, publicó los resultados de una encuesta realizada entre noviembre y diciembre de 2025 a unas 2.100 personas, y que actualizan otra encuesta realizada en julio y agosto de ese año a 2.400 personas, con unas conclusiones similares.

"En las dos tandas de esta encuesta, concluimos que la 'desjubilación' ha permanecido generalmente sin cambios desde el verano: un 6 % en el verano de 2025 y un 7 % en el invierno de 2025 dijeron haber vuelto al mercado laboral en los últimos seis meses", indica un artículo en la web del grupo.

En ambos casos, los encuestados citaron las "presiones financieras" como el primer motivo para volver a trabajar, con un 48 % diciendo que necesitan dinero o que sus perspectivas económicas son malas, aunque hay otras razones secundarias, como el "aburrimiento" o "ayudar a los demás", agrega.

La responsable del programa de resiliencia financiera en AARP, Carly Roszkowski, dijo en un comunicado que mucha gente teme "no tener suficientes ahorros para su retiro" y opinó que es probable que aumente la tendencia a que los adultos de más edad sigan en el mercado laboral más años.

La encuesta reciente recoge esas preocupaciones: un 24 % de los trabajadores de más edad temían perder su empleo en el próximo año, y un 67 % esperaban dificultades para encontrar otro trabajo, entre otras cosas por discriminación de edad.

Los encuestados también citaron como una dificultad las enfermedades y discapacidades, que son una de las principales razones para la jubilación, junto a la percepción de estar listo financieramente.