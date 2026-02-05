Un ciclón marítimo inunda las costas del Adriático sur en Croacia

En la franja costera de Dalmacia, al sur del país, se registran desde anoche niveles de mar unos 70 centímetros por encima de lo normal, con vientos huracanados de más de 130 kilómetros por hora, que causaron en algunas islas olas de ocho metros de altura, indicó el diario local 'Slobodna Dalmacija'.

Las olas dañaron los paseos marítimos y otras infraestructuras costeras, mientras que las aguas se desbordaron en muchos lugares, entrando en viviendas y locales comerciales.

Los bomberos recibieron decenas de llamadas de ciudadanos que pidieron ayuda por el fuerte viento que elevó el nivel del mar e inundó casas, calles y edificios a lo largo del paseo marítimo de una decena de poblados al oeste de Split, la principal ciudad de la región.

Un ciclón en el mar Mediterráneo también es conocido como medicán, un fenómeno meteorológico de pequeña escala que presenta características similares a las de un huracán.

