Un ecuatoriano con antecedentes por asesinato llega a Guayaquil deportado desde EE.UU.

Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, quien explicó que Tapia arribó al aeropuerto de Guayaquil y que presuntamente asesinó a una persona en 2022, razón por la cual es requerido por la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Naranjal, en la provincia costera de Guayas.

El proceso de deportación se realizó en coordinación con la Policía Nacional.

"Para aquellos sufridores que dicen que la Cooperación Internacional no sirve de nada: En un operativo en Minéapolis (EE.UU.) llevado a cabo por Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, se apresó a Tomás Ernesto Espín Tapia", señaló Reimberg en enero, cuando anunció el arresto del presunto criminal.

Según el ministro, Tapia contaba con un amplio historial de antecedentes penales que se remonta a más de una década, entre ellos un robo en marzo de 2015, un caso de extorsión en noviembre de ese mismo año y un proceso por existencia del delito en septiembre de 2016.

Además, acumulaba varios procesos judiciales desde 2008, por delitos de tránsito y robo agravado, así como causas por contravención muy grave (2012), secuestro extorsivo (2015), ingreso de artículos prohibidos (2016) y cobro de letra de cambio (2017).

El registro incluye también una causa por asesinato en agosto de 2022 y un proceso más reciente por tenencia, iniciado en enero de 2024, detalló el ministro.

El caso se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump, que en lo que va de enero ha tenido como resultado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.