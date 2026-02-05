Un incendio consume un vasto territorio del Chaco paraguayo fronterizo con Argentina

El Instituto Forestal Nacional del Paraguay (Infona) informó en su cuenta de X que detectó 18 focos de fuego en la ciudad de Villa Hayes, capital del departamento Presidente Hayes -limítrofe con la provincia argentina de Formosa-, gracias a imágenes satelitales captadas entre las 00.00 y las 12.00 hora local (entre las 03.00 GMT y las 15.00 GMT).

Las llamas afectan a una región con muchos pastizales, sabanas y palmares, de acuerdo con la información del Infona.

EFE constató la tarde de este jueves que el humo del incendio afectaba de manera moderada algunas zonas de la capital de Paraguay, Asunción, que se ubica a unos 30 kilómetros de Villa Hayes.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay alertó sobre "el deterioro de la calidad del aire" en la capital y zonas aledañas a la región metropolitana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo al ente, el fuego "ha provocado una alta concentración de contaminantes en el aire", que dijo representan un riesgo para la salud, especialmente de niños y adultos mayores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante este escenario, el Mades recomendó a los ciudadanos que residen en las zonas afectadas evitar realizar actividades al aire libre, usar mascarillas y mantener puertas y ventanas cerradas "para reducir la exposición al humo".