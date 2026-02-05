Un médico colombiano será juzgado en Brasil por la muerte de una paciente

El suceso ocurrió en 2023, cuando la víctima, una ama de casa, falleció después de someterse al procedimiento estético en una clínica que, según la denuncia, "no contaba con licencia para cirugías ni con los equipos necesarios para la atención segura de los pacientes".

La mujer sufrió "la perforación del intestino en tres ocasiones y presentó hemorragia peritoneal" durante la intervención, indicó el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro en una nota.

A pesar de que la paciente se quejó de "dolores intensos" y de presentar un "cuadro de hipotensión y sudoración intensa", entre otros síntomas alarmantes, Arias se fue de la clínica tras la operación.

Enfermeros y técnicos recomendaron la transferencia de la mujer a un hospital con unidad de cuidados intensivos dado su "preocupante" estado de salud, lo que, según sus testimonios, "fue tratado con burla por el cirujano".

Arias optó finalmente por trasladarla a un hospital tras el empeoramiento del cuadro clínico de su paciente y la insistencia de los otros profesionales sanitarios de la llamada "Clínica Vitée Cirurgia Plástica e Estética".

Sin embargo, en vez de mandarla a alguno de los hospitales cercanos al centro clínico, la transfirió a un hospital localizado a 32 kilómetros de distancia del barrio Barra da Tijuca, donde ocurrieron los hechos.

Además, Arias movilizó a una ambulancia sin equipos de cuidados intensivos que llevó a la mujer hasta el hospital, donde falleció al llegar.