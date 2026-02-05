Unos 25 palestinos volvieron a Gaza a través de Rafah esta madrugada

La cadena catarí Al Jazeera advierte que este tercer grupo en entrar a Gaza desde el lunes (día en el que se abrió el tránsito por Rafah) logró acceder hacia las 3.00 hora local del jueves (1.00 GMT), llegando al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza).

Las cifras de personas que abandonaron el enclave el miércoles hacia Egipto oscilan según las fuentes, al igual que en los días previos: mientras desde Gaza aseveran que 15 pacientes gazatíes que requerían la evacuación médica salieron de la Franja junto a una treintena de acompañantes, del lado egipcio señalaron que la cifra se limita a ocho pacientes y 17 acompañantes.

Las autoridades israelíes no han aportado información en ningún momento del número de personas que transitan Rafah.

El cuarto grupo de pacientes gazatíes que abandonarán Gaza salió de Jan Yunis hacia Rafah al medio día, según la red de noticias palestina Quds, que difundió vídeos del autobús y las ambulancias en los que viajan.

No han trascendido cuántas personas viajan en los vehículos.

Estaba previsto que unas 200 personas transitaran Rafah cada día desde su apertura (anunciada por Israel para este domingo, pero atrasada al lunes). A diario, la capacidad prevista para el paso era de 50 accesos de Egipto a Gaza y 150 en el sentido inverso (50 pacientes que necesitan asistencia médica en el exterior más unos 100 acompañantes).

Desde que la población pudo transitar el paso fronterizo, unas 77 personas han accedido a Gaza, mientras que en torno a una treintena de pacientes y un número variable de acompañantes (dada la discordancia entre las fuentes) han salido hacia Egipto.