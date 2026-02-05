Wall Street abre en rojo en otra jornada de tensión en las tecnológicas

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones retrocedía un 0,59 %, hasta los 49.208 puntos; el selectivo S&P 500 perdía otro 0,59 %, hasta los 6.841 puntos, y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,64 %, hasta los 22.758.

Pese a que los resultados de las compañías tecnológicas alcanzan o superan las expectativas de muchos analistas, muchas empresas del sector han presentado previsiones que generan dudas entre los inversores sobre temas como una posible escasez de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, perdía alrededor de un 3 % tras empezar la jornada cayendo hasta un 7 %.

El miércoles tras el cierre de la bolsa, Alphabet, tercera empresa cotizada más grande del mundo con un tamaño de 4,02 billones de dólares, reportó un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la IA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También en el sector tecnológico, la compañía de semiconductores Qualcomm caía un 9 %, después de que anunciara resultados por encima de las expectativas, pero no contentara a los inversores sobre la escasez de chips.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Bitcoin retrocedía por debajo de los 70.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2024, una cifra clave en la que puede sufrir grandes pérdidas, según los analistas.

A nivel corporativo, la consultora Challenger, Gray & Christmas publicó un informe sobre el mercado laboral estadounidense en enero, en el que se anunciaron más de 100.000 despidos, récord desde 2009.

Al margen, el oro perdía un 1 % y la plata, más de un 10 %.