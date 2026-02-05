Yolanda Díaz ve a Mamdani como símbolo de "esperanza" frente al "dolor" de Trump

Díaz, que dijo estar deseando reunirse este jueves con Mamdani, explicó que ha mantenido una reunión con su movimiento político (Democratic Socialists of America), con el que aseguró que su fuerza política mantiene "vínculos estrechos".

"La misión pendiente es dar esperanza en EE.UU. de cara a poder derrotar democráticamente a Trump", señaló la vicepresidenta del Gobierno español a la prensa tras reunirse con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en la sede del organismo en Nueva York.

Según Díaz, España es "una referencia" en materia laboral para políticos como Mamdani y el país tiene "la única 'ley rider' del mundo", que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas de comercio electrónico.

Defendió también la regularización de más de 500.000 personas migrantes que, dijo, son ya "compatriotas", en contraste con las políticas antiinmigratorias de Trump.

"Frente a las políticas de deportación masiva, de dolor y de odio de Trump, hemos dado un paso adelante para regularizar a más de 500.000 personas migrantes que son ya compatriotas nuestros", dijo Yolanda Díaz, quien insistió en que "hay alternativa" a esas medidas del gobierno de EE.UU, que calificó de "muy graves" y "erróneas".

"La retirada de EE.UU. de más de 60 organismos internacionales es también de una gravedad absoluta, sobre todo en materia de salud pública, como la retirada de planes de vacunación y otros programas. El impacto va a ser global", advirtió.

Sobre su encuentro con Mamdani, dijo que transmitirá al alcalde progresista "lo que se puede hacer" y que también espera "aprender de lo que él va a hacer".

"Lo que es una convicción es que la política que cambia las cosas es la política de las cosas de comer: el coste de la vida, la vivienda y las políticas laborales son clave para ganar y también para generar esperanza en el mundo", afirmó.

La vicepresidenta segunda recordó que hace seis años, cuando tomó posesión, lo hizo "en contra de todo pronóstico" y defendió que "nunca se había tenido un Ministerio de Trabajo que centralizara la defensa de la gente trabajadora como el pulmón de acción de un Gobierno", algo que, dijo, "hoy es España".

"Sin la gente trabajadora en EE.UU., en España y en Europa no se puede hacer nada. Creo que mi visita es un aprendizaje mutuo y un mensaje de que se puede ganar a la barbarie", aseveró.

Díaz, que también defendió una regulación "exhaustiva" de las plataformas tecnológicas estadounidenses, dijo que hacen falta "políticas concretas" y, en ese sentido, puso como ejemplo la subida del salario mínimo profesional.

"Sin esperanza no hay alternativa. La política del odio consiste en paralizar a la gente, en dominarla y en decirle que no hay posibilidad de cambio en sus vidas", señaló.

La ministra de Trabajo impartió el miércoles una conferencia en la Universidad de Harvard y mantuvo un encuentro con académicos y expertos de la Harvard Kennedy School, en Cambridge, sobre las conclusiones del Informe sobre la Democracia en el Trabajo.