Zayn Malik, uno de los ex de One Direction, lanza nuevo disco titulado "Konnakol"

Según informa el propio artista de 33 años en su perfil de Instagram, ya tiene finalizado este trabajo, que se lanzará el 17 de abril, aunque el primer tema, titulado "Die for Me", podrá ser escuchado mañana, viernes.

"Ha llegado el momento de nuevo, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio… Mi nuevo álbum, KONNAKOL, sale el 17 de abril. 'Die for Me' sale este viernes", escribió el artista.

También comparte la que será la portada del álbum, con una fotografía de su propio rostro dividido con el de un leopardo de las nieves.

Este LP será el primero de Zayn desde "Room Under the Stairs" de 2024 y, según la revista Billboard, el cantante y compositor británico ha ampliado el título del álbum, que hace referencia al arte de interpretar sílabas de percusión vocalmente, un arte que se encuentra a menudo en la música carnática del sur de la India.

"Desde que empecé a crear mi propia música, siempre me he inspirado en mi herencia; este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién soy, de dónde vengo y adónde quiero llegar", señala el cantante en un comunicado que recoge la revista.

Zayn lanzó su primer álbum en solitario, Mind of Mine, en 2016, que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, seguido de Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021). En 2024, se embarcó en su gira debut en solitario con 21 conciertos en el Reino Unido y Norteamérica.

La noticia llega tras el regreso de su excompañero en One Direction Harry Styles, quien lanzará su cuarto LP, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", el 6 de marzo.