Zelenski anuncia el regreso a Ucrania de 157 prisioneros de guerra

“Hoy hay un intercambio. Saludo a todas las familias que se reunirán con sus allegados y seres queridos en el futuro más próximo. Es algo muy positivo. 157 combatientes ucranianos han vuelto hoy a casa”, dijo Zelenski.

El presidente ucraniano confirmó en su rueda de prensa con Tusk que en los contactos de Abu Dabi se habló también de llevar a cabo más canjes de prisioneros.

Zelenski hizo este anuncio después de que el emisario de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana Steve Witkoff anunciara desde Abu Dabi que en las negociaciones trilaterales entre ucranianos, rusos y estadounidenses que tienen lugar en la capital de los Emiratos Árabes se acordó la liberación de 314 prisioneros.

Witkoff dijo que es el primer canje que se produce en los últimos cinco meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado en su canal de Telegram el canje de prisioneros acordado en Abu Dabi y anunciado por Zelenski. Umérov ha publicado un breve vídeo del retorno de los prisioneros ucranianos a casa.