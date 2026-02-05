Zelenski anuncia otra reunión con Rusia y EE.UU. tras los contactos de hoy en Abu Dabi

“Es importante que el proceso continúa. Queremos resultados más rápido. Si hay una próxima reunión esto significa que hay una oportunidad de continuar el diálogo. Sin duda, deseamos mucho que lleve al final de la guerra”, dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Preguntado sobre los resultados de las reuniones de hoy en Abu Dabi, Zelenski dijo que el equipo negociador ucraniano le informará con detalle de lo que se ha hablado una vez vuelva a Kiev. “Consideran que es información muy sensible”, dijo.

El presidente ucraniano sí anunció que 157 prisioneros ucranianos que estaban en cautiverio ruso han regresado hoy a casa en aplicación de un acuerdo negociado en Abu Dabi.