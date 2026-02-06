Al menos diez personas fallecen al caer un autobús en el altiplano de Bolivia

El hecho ocurrió la noche de este jueves en el municipio de Mocomoco, a 220 kilómetros de la ciudad de La Paz, sobre la carretera principal, informó a los medios locales el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda.

Un reporte preliminar estableció siete personas fallecidas, pero personal de salud de Mocomoco cuantificó diez, entre ellos niños. Los cuerpos fueron recuperados por sus familiares en el lugar del accidente y llevados hasta sus comunidades, informó la Policía.

"El bus se ha precipitado 150 metros. No se ha podido cuantificar los heridos porque al momento en que llegó la Policía, ya habían sido evacuados a diferentes centros de salud de La Paz y de la población de Mocomoco", dijo Valda.

El jefe policial informó que aún no se establecieron las causas del accidente, pero señaló que se investiga una posible falla en el autobús, el cual quedó sin la estructura principal, con algunos asientos salidos de su lugar, con el muelle y parte de la cabina destrozados.

Valda contó que los trabajos de rescate duraron al menos cinco horas, pues hasta las tres de la madrugada los policías continuaban sacando a algunas personas que sobrevivieron cuyos familiares aún no habían llegado.

Agentes de la unidad de Tránsito llegaron al lugar del accidente esta madrugada para conocer las causas del suceso, dijo Valda.

Este es el segundo accidente con varios fallecidos en lo que va del año. A mediados de año, 12 personas, miembros de una misma familia, perdieron la vida cuando el vehículo en el que se trasladaban chocó contra un árbol en una carretera en el oriente del país, cerca de la frontera con Brasil.

La información oficial es que el hecho se produjo debido al estado de ebriedad del conductor, un adolescente de 13 años, que conducía el vehículo en el que regresaba toda su familia después de participar en una fiesta de 15 años.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.