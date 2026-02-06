Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

Ciudad de Panamá, 6 feb (EFE).- El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el presidente de Emirates Airlines, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, se reunieron para abordar una posible ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái operada por esa aerolínea, según informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.