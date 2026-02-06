Arrestan en Rusia a cinco policías por torturar hasta la muerte a un detenido en Yakutia

"En Yakutsk fueron arrestados cinco agentes de la policía acusados de abuso de poder con torturas que provocaron la muerte de una víctima", informó la dependencia en Telegram.

Según los representantes de la justicia rusa, la decisión fue tomada por el Tribunal Urbano de Yakutsk, en la república de Saja, que satisfizo la demanda del Comité de Investigación de Rusia (CIR) de dictar la medida cautelar de arresto contra cinco policías del departamento local de investigaciones penales.

Se les acusa de abuso de poder que condujo a la muerte o a daños graves a la víctima y abuso de poder vinculado a la comisión de torturas.

Los investigadores establecieron que el 10 de octubre de 2025 los agentes efectuaron un registro en una vivienda, en la que hallaron pruebas de la posible implicación de la víctima en tráfico ilegal de drogas.

Tras llevar a la víctima a la estación de policía, le interrogaron violentamente.

La víctima falleció nueve días después a consecuencia de los daños ocasionados por las torturas.

Durante la sesión de Tribunal, tanto el investigador como la Fiscalía apoyaron la medida pese a que los abogados pidieron prisión domiciliaria, alegando la buena trayectoria de servicio de los agentes y la negativa de estos a evadir la Justicia o presionar sobre testigos.

Sin embargo, la Corte, tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la acusación, dictó la sentencia de arresto hasta el próximo 21 de marzo.