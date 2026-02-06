Bélgica investiga una avería en un barco militar y no descarta sabotaje

El pasado martes, hacia las 19.30 hora local, la embarcación sufrió un sobrecalentamiento en la instalación SCR, un componente del sistema de escape, cuando estaba amarrada en la base naval de Zeebrugge (noroeste).

"Todas las hipótesis se tienen en cuenta", indicó el Ministerio Público a la emisora ante la pregunta de si el percance pudo ser intencionado.

En paralelo a la investigación judicial de la Fiscalía Federal, el Ministerio de Defensa ha indicado que sus análisis "siguen actualmente en curso", sin ofrecer más detalles ni sobre la causa del incidente ni sobre el alcance de los daños.

El ministro, Theo Francken, calificó el miércoles el incidente como "llamativo" ante la comisión de Defensa del Parlamento, donde recordó que "se han constatado actos de sabotaje en Alemania".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Francken hacía alusión a la detención este martes de dos hombres en Alemania y en Grecia por su presunta participación en un intento de sabotaje contra la marina alemana en Hamburgo el año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El M940 Oostende se incorporó a la Armada de Bélgica el pasado noviembre como la primera de las doce unidades de la nueva flota contra minas del programa binacional belgo-neerlandés rMCM (Replacement Mine Countermeasures) para modernizar las capacidades marítimas de Bélgica y los Países Bajos.

El buque, de fabricación francesa, mide 82,6 metros de eslora y 17 de manga, y tiene capacidad para 63 tripulantes EFE