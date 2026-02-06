Bruselas analiza decreto húngaro que impide recurrir la incautación de fondos municipales

"Hemos visto los informes en los medios sobre las nuevas medidas de emergencia y también la reacción de algunos tribunales húngaros a este decreto. Estamos analizando el decreto y continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos", dijo este viernes el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El decreto, justificado por el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán con el estado de emergencia por la guerra en la vecina Ucrania, prohíbe de manera retroactiva los procedimientos legales contra esa contribución y ordena cerrar los juicios en marcha.

"El Gobierno ya ha tocado fondo muchas veces en el deterioro del Estado de derecho y de la constitucionalidad", afirmó el alcalde de Budapest, el progresista Gergely Karácsony, tras la publicación del decreto, agregando que no recuerda una medida parecida.

El edil recordó que el Tribunal de Budapest declaró ilícito en 2023 que el Gobierno se hubiera incautado de más de 73 millones de euros de las cuentas de la capital, una sentencia que fue recurrida por el Ejecutivo central.

Desde que ganó las elecciones locales en 2019, Karácsony viene denunciando que el Gobierno "asfixia" al Ayuntamiento, en manos de formaciones opositoras, con lo que limita cada vez más la autonomía de la ciudad.