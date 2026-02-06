Canadá abre su primer consulado en Groenlandia y expresa su solidaridad con el territorio

El Gobierno canadiense decidió abrir el consulado en diciembre de 2024 (un mes antes de que Trump asumiera la presidencia) y la ceremonia estaba programada inicialmente para noviembre de 2025, pero las malas condiciones climáticas en la fecha prevista obligaron a las autoridades canadienses a retrasar el acto.

A pesar de que el establecimiento de la oficina consular no está relacionado con los intentos de EE.UU. de anexar el territorio ártico, el Gobierno canadiense aprovechó la oportunidad para reivindicar la integridad territorial de Dinamarca y la soberanía de Groenlandia.

A la ceremonia de apertura del consulado en Nuuk asistieron Mary Simon, la gobernadora general de Canadá que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca británico, y la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, quien izó la bandera canadiense en el edificio diplomático.

Anand declaró a los medios en Nuuk que Canadá está "junto con el pueblo de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia a corto y a largo plazo".

La ministra de Exteriores canadiense se reunió el jueves en Copenhague con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, a quien expresó el compromiso canadiense de mantener una fuerte relación diplomática con el país europeo.

Rasmussen, que acompañó este viernes a la delegación canadiense a la apertura del consulado en Nuuk, aplaudió la medida.

El ministro danés declaró en un comunicado que "es muy positivo que Canadá, como aliado cercano y socio estratégico de importancia para el Reino de Dinamarca, abra un consulado en Groenlandia".

"El consulado ayudará a abrir las puertas a una mayor cooperación y comercio entre Canadá y Groenlandia, y, por supuesto, vale la pena celebrarlo juntos", añadió.

En una muestra del interés de Ottawa en la protección del Ártico, una de las excusas ofrecidas por Trump para justificar su interés en anexionar Groenlandia, Canadá también envió a las aguas frente a Nuuk una patrullera rompehielos de su Guardia Costera, la embarcación 'Jean Goodwill'.

A la apertura también asistió una nutrida delegación de inuit, los indígenas del Ártico, canadienses. El 90 % de los casi 60.000 habitantes de Groenlandia son inuit y tradicionalmente han mantenido una estrecha relación con los inuit del Ártico canadiense.

El lunes, los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y Dinamarca, Mette Frederiksen, mantuvieron una conversación telefónica durante la que ambos "reafirmaron su apoyo a los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial" e indicaron que el futuro de Groenlandia solo depende de daneses y groenlandeses.

Carney ha declarado en repetidas ocasiones su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca y Groenlandia y el rechazo de Canadá a las pretensiones territoriales de Trump.