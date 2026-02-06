Cancelados más de 330 trenes de alta velocidad en España por la próxima huelga ferroviaria

En el caso de la empresa pública española Renfe, se cancelan también recorridos de larga distancia, mientras que la francesa Ouigo y la italiana Iryo operan en la alta velocidad.

De los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados por Renfe, circularán 723 durante esos tres días de protestas.

Ouigo había programado 110 trenes, pero solo circularán 80, e Iryo dispondrá 90 de los 124 previstos.

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, excepto en las regiones de Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias en este materia.

Las organizaciones sindicales, tanto generales como sectoriales, exigen un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras el grave accidente de alta velocidad ocurrido el 18 de enero en Adamuz (sur), que causó 46 muertos, y otro el 20 de enero del servicio de cercanías en Gelida (noreste), con un fallecido.

Tras los siniestros, permanece interrumpida la línea de alta velocidad entre Madrid y la región de Andalucía (sur) y el servicio de cercanías se ha visto muy alterado en la región de Cataluña (noreste).

A la huelga están convocados todos los trabajadores del ferrocarril español, tanto de viajeros como de mercancías, empleados directos y de compañías auxiliares.

Después de tres días de reuniones con representantes ministeriales, los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf- mantienen la convocatoria, si bien continúa la negociación en busca de un acuerdo que permita desconvocarla.