Comienzan los preparativos para la visita del papa León XIV a España

El grupo "estará coordinado con los equipos de las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife", que "trabajan en la previsión de que se confirme el viaje" del pontífice, según un comunicado de la CEE.

El viaje de León XIV a España aún no tiene una fecha cerrada y, aunque en un primer momento se planteó la posibilidad de que fuese en junio, no se descarta que sea en octubre.

Las paradas de la visita serían Madrid, Barcelona y las islas atlánticas de Canarias, que soportan una fuerte presión migratoria desde el continente africano, aunque la Santa Sede no confirma los viajes del papa hasta dos meses antes.

La Diócesis de Canarias ha señalado en varias ocasiones que el papa quiere agradecer a las islas su comportamiento respecto al drama humanitario de la migración, con lo que retomaría el compromiso que manifestó su predecesor, Francisco.

Mientras, los preparativos avanzan. Este viernes "ha tenido lugar una primera toma de contacto de las personas que trabajan en los diferentes grupos y comisiones organizadas, con la presencia del presidente de la CEE, Luis Argüello", y de los obispos de las diócesis implicadas en la visita.

Se trata de José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid; Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona; José Manzuelos, obispo de Canarias, y Eloy Alberto Santiago, obispo de Tenerife, así como el nuncio del Vaticano en España, Piero Pioppo.

El comité organizador, integrado por once personas, está encabezado por Luis Argüello y por Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE.

Además, se sitúa al periodista Yago de la Cierva como coordinador general; y a Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, como adjunto.