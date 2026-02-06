Consejo Ejecutivo de la OMS recomienda que Estados miembros acepten la salida de Argentina

Para ello ha aprobado un borrador de resolución que formará parte de la agenda de la Asamblea de la OMS, el cual plantea que "se reconozca" la salida de Argentina, notificada formalmente a la ONU y que el país sudamericano planea hacer efectiva a partir del 17 de marzo.

Argentina se uniría así a Estados Unidos, que el pasado 22 de enero oficializó su salida de la OMS, un año después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esta medida, apenas iniciado su segundo mandado.

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, no contempla en principio la salida de un Estado miembro, aunque se introdujo una excepción con Estados Unidos, que negoció en 1948 un acuerdo que le permitiera abandonarla en el plazo de un año, como finalmente ha ocurrido entre 2025 y 2026.

En la reunión del Consejo Ejecutivo de este viernes, el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Carlos Foradori, subrayó que "el derecho internacional reconoce la facultad soberana de los Estadosde adherirse a una organización internacional y asimismo de retirarse de ella conforme a los procedimientos establecidos".

Agregó que Argentina "reafirma su respeto por el multilateralismo, y precisamente por ello hemos optado por actuar con total transparencia, previsibilidad y apego a las normas institucionales".

Actuales miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS, como España, Panamá o Chile, intervinieron a continuación para lamentar la futura salida de Argentina de la organización y pedirle que considere regresar a ella en el futuro, aunque reconocieron su soberanía para tomar una decisión de este calado.