Cuba facilitará el teletrabajo y la reubicación de trabajadores ante crisis de combustible

En una intervención televisiva, el titular de la cartera, Jesús Otamendiz, aseguró que los centros de trabajo públicos deberán ajustar sus horarios en concordancia con la situación energética de la zona en la que se encuentren.

La reubicación de los trabajadores, continuó Otamendiz, tendrá énfasis en aquellos que se desempeñen dentro de los servicios básicos.

El ministro del Trabajo alertó que, en caso de que el trabajador no pueda teletrabajar ni reubicarse, se le aplicará una "interrupción laboral" hasta que solucione su situación. De ser así, subrayó, se le pagará lo que le corresponde por salario durante un mes.

Todas estas decisiones, añadió el funcionario, se deberán tomar individualmente en cada firma u oficina estatal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno cubano aprobó este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, una serie de medidas anticrisis ante la posibilidad de que la isla quede al borde de un "desabastecimiento agudo de combustible", al cumplirse un poco más de un mes de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el jueves que la situación es "compleja" y que los cubanos van a "vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles".

Según distintos cálculos independientes, el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. De igual forma, dos terceras partes del combustible que precisa el país debe ser importado.

EE.UU. cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura de Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministre combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

La operación militar estadounidense en Caracas significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una "grave crisis".

En lo que va de año Cuba apenas ha recibido petrolero, procedente de México, con unos 86.000 barriles de crudo.

Díaz-Canel confirmó el jueves que la isla no ha recibido combustible del exterior desde el pasado diciembre debido a las presiones de EE.UU.