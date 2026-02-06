Delcy Rodríguez otorga la vicepresidencia de Comunicación al mediático Pérez Pirela

"Con fuerza renovadora, él está llamado a impulsar nuestra diversidad cultural y fortalecer la identidad nacional en aras del encuentro de los venezolanos", aseguró Rodríguez en su canal de Telegram.

De esta forma, Pérez Pirela sustituye a Freddy Ñáñez, a quien Rodríguez también destituyó como ministro de Comunicación y ahora está al frente del Ministerio de Ecosocialismo (Medioambiente).

Filósofo y escritor, Pirela estudió en universidades como La Sorbona, Francia, y es fundador del medio pro-Gobierno La Iguana TV. También es conocido por haber conducido el programa 'Cayendo y Corriendo', del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que criticó a la oposición y algunas políticas gubernamentales.

Pérez Pirela también es coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, una instancia fundada en 2005 por los líderes fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro para "articular voces críticas" comprometidas con la "justicia social", según el Ministerio de Cultura venezolano.

La designación de Pérez Pirela se suma a más de una decena de cambios ministeriales y de Gobierno anunciados previamente, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero ante la Asamblea Nacional (Parlamento), que dirige su hermano, el diputado Jorge Rodríguez, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación en Caracas.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.