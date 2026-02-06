Detectan en Francia una supuesta operación rusa para implicar a Macron en el caso Epstein

Según el servicio de verificación de Radio France, se utilizó la identidad del periódico France Soir indebidamente para difundir información falsa en ese sentido, informaron este viernes varios medios de comunicación franceses.

El primero en conocer ese intento de interferencia rusa fue el departamento de verificación de datos de Radio France de una fuente gubernamental este viernes, informaron BFMTV y Franceinfo.

Según esa fuente gubernamental, contactada por la cadena de radio pública, esta operación de interferencia detectada el miércoles está vinculada a la red rusa Storm-1516 , cuyo 'modus operandi' ha sido documentado desde finales de 2023 por el Servicio de Vigilancia y Protección contra las interferencias digitales extranjeras (Viginum).

El intento de injerencia rusa se basa en la creación de un sitio web que suplanta al medio de comunicación francés France Soir y la publicación en este sitio de un artículo que apunta que Macron está involucrado en el caso Epstein.

El artículo falso fue posteriormente amplificado con un video mediante inteligencia artificial, transmitido por la plataforma X del magnate estadounidense Elon Musk, que ha acumulado casi 700.000 visualizaciones desde la tarde del miércoles.

El artículo inicial, que afirmaba que Macron asistía a fiestas en la casa de Jeffrey Epstein en París, en presencia de "jóvenes", se publicó por primera vez el miércoles por la tarde.

En X, el contenido del video fue posteriormente recogido y difundido por numerosas otras cuentas, monitoreadas por las autoridades francesas y "muy probablemente pagadas" por Storm-1516, según la fuente gubernamental contactada por el servicio de verificación de Radio France.

Sin embargo, aunque el nombre de Macron aparece más de 200 veces en los nuevos documentos de Epstein divulgados esta semana por la Administración de Trump, estos no aportan ninguna prueba de contacto directo entre ambos.

El nombre del presidente francés aparece principalmente porque otras personas hablan de él con el empresario estadounidense, especialmente el exministro socialista y actual presidente del Instituto del Mundo Árabe, Jack Lang.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Nöel Barrot, que está actualmente de gira por Oriente Medio, ha convocado a Lang el próximo domingo para que explique sus vínculos pasados ​​con Epstein, mientras crecen las voces que piden su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe de París.

Según el Servicio de Vigilancia y Protección contra injerencias digitales extranjeras, el grupo Storm-1516 estaría detrás de al menos 77 operaciones de información dirigidas a países occidentales, incluida Francia, entre su aparición a finales de 2023 y el 5 de marzo de 2025.

En un diálogo anoche con internautas del medio digital Brut, dirigido principalmente a jóvenes, Macron anunció un fortalecimiento permanente de Viginum, ese servicio encargado de combatir la desestabilización en línea, justo a tiempo para las elecciones municipales del próximo marzo.

Esta agencia operará ahora en modo de alerta y reaccionará en tiempo real ante la primera señal de interferencia o manipulación de la información, explicó el presidente francés.

Macron tiene previsto publicar en unos días una estrategia nacional para combatir la manipulación de la información.