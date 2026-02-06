EE.UU. aplaude condena a narcotraficante y líder pandillero panameño

Cholo Chorrillo, considerado como un hombre "muy peligroso" por las autoridades de Estados Unidos y Panamá, fue extraditado hacia EE.UU. en marzo de 2023, tras ser detenido en Costa Rica en febrero de ese mismo año por un aviso de la Interpol.

A través de un comunicado, la embajada estadounidense "acogió favorablemente" la condena dictada el jueves contra el panameño, al ser "declarado culpable de todos los cargos" relacionados con narcotráfico internacional por parte de una corte federal en Los Ángeles.

Todo ello tras una "exhaustiva investigación internacional" entre las autoridades panameñas y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE.UU., según destaca el comunicado, sin precisar si se conoce ya la pena.

Está señalado de ser el supuesto líder de la pandilla Bagdad, una de las más poderosas del país vinculada con delitos de narcotráfico, homicidios y blanqueo de capitales. En concreto, acusan a esa banda de movilizar cocaína desde Colombia hacia Panamá, para luego enviarla a Estados Unidos, según las investigaciones.

Estados Unidos, en la nota compartida por su embajada en Panamá, señala que Cholo Chorillo contribuyó "directamente al flujo de narcóticos ilícitos hacia comunidades estadounidenses", por lo que la "condena representa un golpe significativo a una red criminal".

Tanto la captura como la posterior condena del narcotraficante ,"refleja la solidez de la cooperación internacional y la eficacia de los esfuerzos constantes y coordinados de las autoridades del orden público", según el comunicado.

En 2023, Nancy Góngora, identificada como la esposa de Cholo Chorrillo, también fue extraditada desde Costa Rica hacia Panamá por ser sospechosa de blanqueo de capitales producto del narcotráfico, después de ser detenida junto a su pareja en un vehículo que fue interceptado por las autoridades costarricenses.

También el panameño Jaime Powell Rodríguez, alias Yunya, quien habría sustituido a Cholo Chorrillo como líder de la pandilla Bagdad, fue arrestado en febrero de ese año en España, tras un alerta de las autoridades estadounidenses.