EE.UU. condena el "terrible ataque" en Nigeria que causó al menos 175 muertos

"Estados Unidos condena el terrible ataque en el estado de Kwara", reza un comunicado de la Embajada estadounidense en Nigeria, publicado en su cuenta de la red social X, en el que reconoció que aún hay un número de muertos "sin confirmar" y "muchas personas aún desaparecidas".

La misión diplomática expresó sus "más sinceras condolencias" a las familias de las personas afectadas, y mostró su apoyo al despliegue de un batallón del Ejército nigeriano en Kwara para proteger a las comunidades de la zona, así como para llevar ante la justicia a los autores de esta "atrocidad".

El Gobierno de Nigeria, que atribuyó el ataque al grupo yihadista Boko Haram, no ha facilitado cifras oficiales de víctimas, mientras el gobernador de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, habló de "al menos 75", un número muy inferior a los 175 muertos confirmados a EFE por un líder comunitario de Woro.

Estados Unidos ha estrechado lazos con Nigeria desde que a finales del años pasado participó en un ataque aéreo conjunto contra posiciones del grupo terrorista Estados Islámico (EI) en el noroeste del país africano.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.