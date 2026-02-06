El aguacate de México, la otra estrella que domina el Super Bowl

Nueve de cada diez aguacates que se consumen en Estados Unidos proceden de su vecinos del sur.

A pesar de la crisis de rentabilidad que afecta al sector, los productores mexicanos apuntaron un envío de 127.000 toneladas de aguacate a Estados Unidos entre el 5 y el 31 de enero de este año, superando a las 114.000 toneladas exportadas en 2025, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

Del total de envíos del conocido como 'oro verde', el 88 % proviene de granjas en los estados de Michoacán, mientras que el 12 % son de plantíos en Jalisco, ambos en el oeste de México.

En entrevista con EFE, el director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, José Olivares, dio a conocer que la venta de la fruta a Estados Unidos desde granjas en la entidad creció hasta el 35 % respecto a 2025 con un total de 9.700 toneladas.

Este crecimiento está relacionado con un mayor número de huertas de alto rendimiento que producen frutos de alta calidad.

"Tenemos huertas con un rendimiento superior a las 28 toneladas por hectárea. Aparte del tema de la certificación, está el tema de la tecnificación pues cada vez tenemos más fruta con una calidad excelente, de exportación y hay que aprovechar el mercado para mandarla", indicó.

En 2024, el aguacate se situó como el segundo producto agrícola por valor más importante de México, sólo por detrás del maíz.

Olivares, quien ha trabajado con diversas empresas del sector, señaló que si bien el volumen de producción y de ventas al extranjero ha subido, los agricultores enfrentan una crisis de bajos precios como no había sucedido en una década.

"El precio por kilo para exportación ya tiene meses que está entre 17 a 19 pesos (en torno a un dólar), un buen precio ahorita viene siendo 20 pesos (1,14 dólares) a nivel huertas. La verdad es un precio que yo recuerdo posiblemente no se haya dado en 8, 9 ó 10 años”, advirtió.

Hace unos años, las granjas podían vender un kilo de aguacate al extranjero por un precio de hasta 35 pesos ( dos dólares).

"El margen de ganancia ya es complicado. En años anteriores, de márgenes de ganancia, si te refieres a 35 pesos por kilo, pues es un 100 %. Pero hoy en día con estos precios sí es un poco lastimoso cómo se está comprando”, explicó.

Esta baja en el precio de venta se debe a varios factores, uno de ellos es la inestabilidad económica en Estados Unidos, el principal importador de aguacate; pero también un aumento de ventas de competidores de Chile, Perú y Colombia.

"El mercado de México es de calidad, es de precios competitivos, pero otros países son más inestables en compraventa, entonces, si saturamos el mercado, pues el precio pues se viene abajo. Entendemos que ese juego de oferta demanda posiblemente esté pegándole al precio, que no se ha podido elevar desde hace más de medio año”, señaló.

