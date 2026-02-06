El dúo mexicano Sin Bandera presentará su nuevo álbum 'Escenas' el 4 de junio en Bogotá

Su proyecto más reciente, compuesto por 10 canciones, es una producción inspirada en "los momentos y experiencias que definen la vida de una persona", explicó el equipo de la agrupación en un comunicado.

El primer lanzamiento de este álbum fue el tema '¿Qué Culpa Tiene Ella?', cuyo video musical alcanzó la posición número uno de la radio en México, lo que, según destacó la información, "reafirma la conexión inmediata del dúo con el público de ese país y valida con fuerza la propuesta sonora del álbum".

Otra de las canciones que incluye el disco es 'Nunca', un tema que retrata el momento en el que se vive el primer corazón roto y cómo, a partir de ese quiebre emocional, "todo cambia en el interior de una persona, dando paso al nacimiento de una versión desconocida de uno mismo, que solo se conoce al atravesar ese momento de tristeza".

El dueto, formado en el año 2000 en Ciudad de México y ganador de dos Latin Grammy, iniciará la gira internacional de 'Escenas' el próximo 13 de febrero en Buenos Aires con la que conmemorará un cuarto de siglo de trayectoria con canciones que "han trascendido generaciones" como 'Que Lloro', 'Te Vi Venir', 'Kilómetros' o 'Suelta Mi Mano', entre otras.

El tour tendrá parada en varios países de Latinoamérica con conciertos en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, así como en la capital colombiana, donde actuarán el próximo 4 de junio.

"Cabe resaltar que Leonel García y Noel Schajris siguen poniéndole letra y melodía a los sentimientos de su audiencia, dándole vida a historias de amor y de desamor, de reencuentros y emociones genuinas", concluyó el comunicado.