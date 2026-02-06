El euro se cambia alrededor de 1,18 dólares

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1813 dólares, frente a los 1,1790 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1794 dólares.

La confianza del consumidor mejoró en Estados Unidos en febrero más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan.

El euro se debilitó un poco después de que la producción real de la industria manufacturera alemana cayera por sorpresa en diciembre, después de tres meses consecutivos de subidas.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, consideró que el BCE no tiene un objetivo de tipo de cambio, pero es importante para la actividad.

"Estamos en un buen lugar en cuanto a la inflación", pero los riesgos de inflación a la baja son probablemente más significativos, añadió Villeroy de Galhau.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo que la inflación está en el objetivo y las expectativas están ancladas.

El BCE mantuvo el jueves los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % y los dejará ahí probablemente durante algún tiempo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tampoco mostró preocupación por la apreciación del euro frente al dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1766 y 1,1826 dólares.