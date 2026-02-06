"En la región de Jabárovsk fueron abortadas las actividades ilegales de espionaje de un agente de los servicios de inteligencia ucranianos", señaló en su portal oficial el departamento de prensa del FSB.

Según la inteligencia rusa, el ciudadano, nacido en 1977, "estableció contacto con un representante de una organización paramilitar prohibida en territorio ruso que actuaba en interés de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania".

"Por orden del patrocinador, el malhechor recopiló y entregó a la inteligencia ucraniana informaciones sobre militares que participan en acciones bélicas en la zona de la operación militar especial, e información sobre la ubicación de unidades militares en la localidad de Bikin, de la región de Jabárovsk", indicó el FSB.

En particular, el detenido informaba sobre las medidas de seguridad de estas unidades, lo cual "podía ser utilizado contra la seguridad de la Federación Rusa y dañar la capacidad defensiva del Estado".

El departamento de instrucción del FSB de la región de Jabárovsk incoó una causa por alta traición y espionaje, un delito que podría ser penado con cadena perpetua.