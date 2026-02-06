El oro: caro, demandado ¿y contaminante?

El uso del mercurio en la minería a pequeña escala, sobre todo en Sudamérica y zonas de Asia y África, tiene consecuencias nocivas para la salud de hasta 100 millones de personas, según el proyecto PlanetGOLD del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este sector, en manos de mineros artesanos o de pequeñas explotaciones, a veces ilegales, es "la mayor fuente de contaminación por mercurio en el mundo".

Desde hace 3.000 años las gotas de este metal se utilizan para amalgamar las partículas de oro y facilitar así su extracción. Pero el mercurio que queda en el agua y en los sedimentos llega a los árboles o es ingerido por los animales, sobre todo los peces, y alcanza así a la cadena alimentaria humana.

"Yo he visto en Nicaragua con mis propios ojos a mineros bateando en el río, como los vaqueros de antaño, con una botellita de mercurio atada al cinturón. Echan unas gotitas y estas atrapan las pequeñas partículas de oro hasta que se hace una bolita, que luego meten al fuego para evaporar el mercurio. Esto es supercontaminante", describe el ingeniero de minas Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining, dueña de Riotinto.

Lavandeira, con más de 40 años de experiencia internacional, asegura a EFE que el 95 % del oro procede de explotaciones industriales modernas, en las que jamás se emplea el mercurio.

Pero sí se utiliza un compuesto cuyo nombre está asociado a prácticas peligrosas: el cianuro.

"La mayor parte de la minería de oro puro se arranca de la roca", explica el ingeniero. "Se tritura y se muele utilizando un reactivo que lo disuelve, que es el cianuro sódico, y una vez disuelto se fija en carbón activo y se recupera. La polémica es por el cianuro. Pero todas las minas utilizan cianuro en circuito cerrado, no hay vertidos. Sería caro, porque si se vierte estaríamos tirando lo que se obtiene, el oro. Y cerrarían la explotación", señala.

El ingeniero defiende que, "como cualquier actividad industrial", la minería del oro está sujeta a una reglamentación estricta en materia de contaminación que nada tiene que ver con lo que él conoció cuando acabó la carrera en 1979 "y los lodos negros se vertían al río".

"Las cosas ahora mismo se hacen mejor, primero porque los técnicos queremos. ¿Qué sentido tendría hacerlo mal para que un problema nos llevara a la cárcel? Y segundo, porque lo marca la legislación. ¿La minería del oro es contaminante? Siempre puede haber alguien que lo haga mal, pero, en general, no", afirma.

Pero sigue siendo un reto "poner fin al rastro tóxico de la minería de oro a pequeña escala", según señala PlanetGOLD, programa financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Según sus datos, la minería artesanal emite más de 2.000 toneladas al año de mercurio, un metal que no se degrada.

"Esto incluye las emisiones a la atmósfera de amalgamas de calentamiento, así como las pérdidas directas de mercurio a la tierra y el agua", señala.

Los efectos ambientales y sobre la salud de la contaminación por mercurio "no son visibles de inmediato y pueden variar dependiendo de múltiples factores".

El programa incide en que hay prácticas que reducen o eliminan el uso de mercurio, entre ellas técnicas mejoradas de aplastamiento y fresado y herramientas de concentración por gravedad.

Pero la principal dificultad, apunta, es la falta de conciencia de los peligros por parte de los mineros artesanales, y hacia ahí se enfocan muchas de sus acciones.

A las pequeñas entidades mineras que entran en el programa se les pide una licencia ambiental para trabajar en la zona, un plan para reducir la degradación de la tierra y el agua y medidas para proteger los ecosistemas circundantes, entre otros requisitos.

A Alberto Lavandeira le sorprendió la subida tan alta del precio del oro en enero, aunque la entiende por tratarse de "una moneda más" a la que se recurre en épocas de inestabilidad.

Y destaca dos aspectos: no se puede aumentar la producción de oro - "si no produce más es porque no hay: construir una mina llevaría 3 o 4 años"- y se trata de una moneda que nunca se destruye.

"Todo el oro que se ha sacado históricamente, desde los faraones, está todavía en circulación en algún lado", asegura.