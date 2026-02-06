El Salvador incautó más de 70 millones de dólares en droga en lo que va de 2026

El funcionario precisó que se trata de "2.815 kilogramos de cocaína valorados en más de 70 millones, esto ejecutado en la zona costera del país, dejando claro que El Salvador dejó de ser corredor del narcotráfico y hoy es una muralla firme en el Pacífico".

Villatoro informó que el más reciente decomiso de droga se dio al sur de playa Toluca, del departamento central La Libertad, donde "una embarcación transportaba 13 bultos de cocaína, con un total aproximado de 398 kilogramos, valorados en más de 10 millones de dólares".

Detalló que este cargamento se encontraba oculto "entre los instrumentos de pesca" y que su trayecto abarcaba a Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

Agregó que en el procedimiento fueron capturados Handy Yocimar Medina Gómez, salvadoreño, y Carlos Roberto Quezada Orellana, guatemalteco-mexicano.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.

De acuerdo con declaraciones del titular del ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En el 2024 fueron incautados más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.