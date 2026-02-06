España se prepara para recibir una nueva borrasca tras el paso demoledor de Leonardo

Las previsiones meteorológicas indican que el nuevo fenómeno traerá más inestabilidad a la península, especialmente en el oeste y el sur, unas zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento.

Los pronósticos contemplan asimismo que el tiempo seguirá marcado por la circulación atlántica tanto en la península como en las mediterráneas islas Baleares.

Se esperan precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este y que serán menos abundantes en la zona del Cantábrico (norte), fachada oriental y tercio noreste peninsular.

El nuevo temporal irrumpirá en un país muy dañado por los problemas ocasionados estos días por Leonardo.

Pese a debilitarse este viernes, esa borrasca deja más de 8.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos y un cadáver hallado en la provincia de Málaga, donde el miércoles desapareció una mujer.

Los operativos de Emergencia localizaron hoy el cuerpo presumiblemente de la mujer de 45 años que cayó al río Turvilla, en Sayalonga, al intentar salvar a su perro.

En el sur de la península, el riesgo generado por la borrasca motivó que pueblos enteros hayan tenido que ser desalojados por precaución y, en algunos casos, como en la localidad de Grazalema, en Cádiz, sus habitantes no podrán regresar a sus hogares hasta pasados varios días.

En el sur, el temporal ha ocasionado además el corte de más de un centenar de carreteras y ha afectado al funcionamiento del servicio ferroviario.

Al tiempo, la borrasca Leonardo ha desestabilizado el nivel de muchos ríos del país, como el Guadalquivir, pues en algunos tramos su caudal rebasó los 5,5 metros, más del doble del nivel que marca la alerta roja (2,5 metros).

En otros puntos del sur de España está previsto que se acumulen hoy más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en la localidad de Grazalema.

En el caso de pueblos como Ronda (Málaga), Cazorla y Segura (Jaén) y la sierra sur de Sevilla las precipitaciones podrán superar 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Hasta Andalucía se desplazó hoy el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sobrevoló en helicóptero las áreas más dañadas.

En una declaración, Sánchez alertó de la llegada de "días complejos" ante la entrada prevista de la nueva borrasca e hizo un llamamiento a la "calma y la prudencia".

En otros puntos del oeste y el centro-oeste de la península como la región de Castilla y León, 53 tramos de ríos de la cuenca del Duero permanecieron hoy en aviso, nueve en nivel rojo (alarma) y una decena en alerta naranja, con la vigilancia puesta en el Duero a su paso por Aranda (Burgos), el Tormes en Salamanca, y el Cea y el Órbigo, en León. Hay otros 34 tramos de ríos de la cuenca del Duero en nivel amarillo.

En la zona de Extremadura (oeste de España), las lluvias intensas dieron hoy una leve tregua reduciendo el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce quedó estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial.