Estonia añade a más de mil rusos que combatieron en Ucrania a su lista negra de entrada

En la lista figuran ahora 1.073 combatientes rusos más, que se suman a las 261 personas a las que Estonia ya había prohibido entrar en el país desde Rusia en enero pasado.

"La agresión continuada de Rusia contra Ucrania es uno de los peores crímenes contra la humanidad. Los militares rusos que han combatido en Ucrania y que actualmente siguen combatiendo allí han matado, destruido, violado y saqueado. Cerrarles el espacio europeo común redunda en interés de la seguridad de todos nosotros", subrayó en un comunicado el ministro del Interior, Igor Taro.

Taro afirmó que "cientos de miles de ciudadanos rusos han combatido y siguen combatiendo actualmente contra Ucrania".

"La guerra de agresión debe tener un precio también para cada uno de ellos", recalcó, y el cierre del espacio Schengen para ellos es una parte de ese precio, argumentó.

Tallin estima que hasta 1,5 millones de ciudadanos rusos han participado en la agresión armada de Rusia contra Ucrania, de los cuales aproximadamente 640.000 siguen actualmente en el frente.

Estonia asegura además que en Rusia, el número total de delitos graves relacionados con el uso de la violencia alcanzó en la primera mitad de 2025 su nivel más alto en 15 años, ya que se registraron más de 333.000 delitos de este tipo.

"Este aumento está relacionado en parte con el retorno masivo del frente de delincuentes previamente condenados", sostuvo.

"De guerras anteriores iniciadas por Rusia, como en Afganistán o Chechenia, se sabe que quienes regresan del frente comienzan a buscar nuevos desafíos violentos en el ámbito del crimen organizado", sostuvo el ministro.

Taro instó a los socios comunitarios a seguir el ejemplo de Estonia.

"He subrayado esto en numerosas reuniones recientes con socios extranjeros. Nuestra medida es reconocida, comprendida y sin duda será seguida. Dado que el resultado es uno solo —una Europa más segura—, es importante que podamos compartir la carga de trabajo que supone añadir a cientos de miles de soldados agresores a la lista de prohibición", afirmó.

Estonia planteó el tema de los combatientes en la reunión de ministros del Interior de los países nórdicos y bálticos en verano pasado y también lo hizo en el Consejo informal de Interior de la Unión Europea (UE) el mes pasado en Chipre.