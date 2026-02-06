Francia subraya su "pleno" compromiso para pacto de control nuclear tras expirar New START

"Francia mantiene su pleno compromiso, en particular en el marco del P5, con la profundización del diálogo sobre reducción de riesgos y doctrinas, con miras a fortalecer nuestra seguridad colectiva", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, en un comunicado.

El Proceso P5 (P5) reúne a los cinco estados poseedores de armas nucleares —China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos— reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en un foro dedicado a discutir sus responsabilidades únicas.

Asimismo, Francia reafirmó su apoyo al control de armas estratégicas entre los Estados poseedores de armas nucleares con los mayores arsenales, lo cual constituye "un instrumento esencial para la estabilidad estratégica", declaró el portavoz de la diplomacia francesa.

Para París, Rusia es responsable de esta situación, ya que suspendió su participación en el New START ya en 2023 y ha tomado "numerosas medidas que socavan la arquitectura internacional de control de armas nucleares".

En los meses previos al vencimiento, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso a Estados Unidos prolongar por un año el tratado, pero la iniciativa no recibió respuesta.

Rusia había suspendido su aplicación en febrero de 2023, impidiendo las inspecciones de especialistas occidentales en sus instalaciones nucleares. Desde entonces, Moscú y Washington no han logrado acordar un nuevo marco de control.

New START era el último tratado de control de armas atómicas que quedaba en vigor entre las dos mayores potencias nucleares del globo, que posen cerca del 87 % de las armas atómicas del planeta, y que afectaba a armas nucleares de largo alcance y obligaba a que ni Moscú ni Washington tuvieran en condición operativa más de 1.550 cabezas atómicas y 700 misiles para lanzarlas.

Estados Unidos ha dicho que le interesa que un nuevo pacto incluya a China, cuyo arsenal, aunque inferior en volumen, está creciendo y sofisticándose; mientras que Rusia defendió la postura de Pekín de no sumarse a futuras negociaciones, alegando que su arsenal no es comparable al de las dos grandes potencias.