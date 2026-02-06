FundéuRAE: celebración del Super Bowl o Supertazón, claves de redacción

1. “Super Bowl” o “Supertazón”, escritura y artículoEl partido final de esta liga se denomina originalmente “Super Bowl”, que se ha hispanizado y extendido como “Supertazón”. Lo apropiado en este último caso es escribirlo con mayúscula inicial y en una sola palabra, siguiendo las normas ortográficas sobre prefijos, por lo que no sería adecuada la grafía “Super Tazón”. Además, como se ve, el prefijo “super-” se escribe sin tilde.

La forma inglesa se utiliza tanto en masculino como en femenino (“el/la Super Bowl”), considerando como referentes omitidos “final” o “partido”, mientras que “Supertazón” se emplea mayoritariamente en masculino, que es el género que corresponde al sustantivo “tazón”.

2. La “sexagésima”, “LX” o “60.ª edición”Este encuentro deportivo cumple este año su edición “sexagésima”, expresión que se puede abreviar con números romanos (“LX”) o con números arábigos, punto y letra volada (“60.ª”). En la lectura, es posible utilizar, además del ordinal, el cardinal “sesenta”.

3. “Liga Nacional de Fútbol Americano”, mejor que “National Football League”Es aconsejable emplear la denominación en español “Liga Nacional de Fútbol Americano”, en lugar de la inglesa “National Football League”. La sigla más extendida, sin embargo, es la inglesa, “NFL”, escrita en redonda y con mayúsculas.

Cabe recordar que para el extranjerismo “football” existen en español dos adaptaciones: la palabra llana “fútbol” y la aguda “futbol”. Para referirse a este deporte en concreto, se añade el gentilicio “americano”.

4. El “estadio Levi’s”, grafía adecuadaAl referirse al recinto en el que se juega este partido, se puede mantener la denominación oficial (“Levi’s Stadium”), con mayúscula en sus dos componentes, o emplear la voz española “estadio”, para la que se puede usar la mayúscula o la minúscula, aunque se recomienda esta última: “estadio Levi’s”. Conviene recordar que la forma adecuada del apóstrofo es la de una coma alta.

Por otro lado, al aludir en las informaciones al lugar donde se encuentra este campo, la ciudad de Santa Clara, se menciona a menudo también que está ubicada en la “bahía de San Francisco”. Lo apropiado en esta expresión es escribir con mayúscula el nombre propio, pero no el genérico “bahía”.

5. Uso del artículo para los equiposLa “Nueva gramática de la lengua española” indica que, para hablar de los equipos, lo más habitual suele ser el masculino y, salvo en algunas zonas de América, aludir a ellos utilizando el artículo. En este caso, además, es común emplear el plural, por concordancia con sus nombres: “Los New England Patriots regresan al Super Bowl”.

Los nombres de los equipos se escriben con mayúsculas iniciales, también en las denominaciones abreviadas: “Los Patriots y los Seahawks se verán cara a cara en el Super Bowl”.

6. La “actuación del medio tiempo”, “intermedio” o “descanso”, mejor que “halftime show”En referencia a la actuación que tiene lugar entre las dos partes del encuentro, resulta recomendable utilizar alguna denominación descriptiva en español, como “actuación / espectáculo del medio tiempo / intermedio / descanso”. De esta forma, en la frase “Bad Bunny actuará en el halftime show”, habría sido mejor optar por cualquiera de las mencionadas alternativas.

No es adecuado, sin embargo, el uso de “media parte”.

7. “Puertorriqueño”, más habitual que “portorriqueño”El gentilicio más utilizado para los habitantes de Puerto Rico es “puertorriqueño”, con diptongo en la primera sílaba: “El cantante puertorriqueño Bad Bunny hace historia”. Son válidos otros como “portorriqueño” o “boricua”, pero menos comunes.

8. Títulos de canciones, resaltes Los títulos de canciones, según señala la “Ortografía de la lengua española”, se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra. Si se citan solos, pueden ir en cursiva o entre comillas; si se nombran junto al disco al que pertenecen (que iría en cursiva), se usan comillas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.