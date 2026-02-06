Gobernador de región peruana fronteriza con Ecuador, detenido en operativo anticorrupción

El Ministerio Público señaló en la red social X que Cruces fue arrestado de manera preliminar en Lima, junto a otras dos personas que son investigadas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos.

La operación fue realizada por la Fiscalía de Lavado de Activos y también comprendió el allanamiento de 17 inmuebles en las regiones norteñas de Tumbes, Lambayeque y La Libertad.

"Según la investigación preliminar, la gestión regional de Cruces habría adjudicado irregularmente obras de descolmatación (limpieza y remoción de sedimentos)en el distrito de Corrales, de reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, en el distrito y la provincia de Tumbes, entre otras", detalló la Fiscalía.

Agregó que durante la intervención, el fiscal provincial Manuel Apolo Casariego, a cargo de la investigación, dispuso la incautación de dos inmuebles en las ciudades norteñas de Chiclayo y Tumbes, vinculados a los investigados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agencia oficial Andina detalló que la operación fue autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a solicitud del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La orden judicial comprendió la detención preliminar por 15 días de los investigados, el allanamiento de inmuebles con descerraje, registros domiciliarios, incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Durante el operativo, las autoridades allanaron 16 inmuebles vinculados a los investigados, entre ellos tres que presuntamente pertenecen al gobernador, ademas de haber incautado al menos seis vehículos de los implicados.

Las autoridades indicaron a Andina que estas acciones forman parte de una investigación que busca desarticular presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción en la administración pública regional, por lo que el caso continúa en investigación fiscal.