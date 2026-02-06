Gobiernos de Paraguay y EAU llaman a un proceso de transición "transparente" en Sudán

La Presidencia paraguaya difundió este viernes una declaración conjunta de ambos países tras la visita oficial del mandatario Santiago Peña a EAU, donde mantuvo una reunión con su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

En el pronunciamiento, los líderes enfatizaron la necesidad de una transición "de base amplia", que allane el camino "al establecimiento de un gobierno independiente liderado por civiles" en Sudán.

Asimismo, los mandatarios condenaron los ataques contra los civiles sudaneses, al tiempo que instaron a las partes a respetar "sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario".

La guerra, iniciada el 15 de abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de alrededor de 11 millones, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según la ONU.

En su informe anual, publicado el pasado miércoles, Human Rights Watch (HRW) también alertó que Sudán atraviesa por "la peor crisis humanitaria del mundo", con miles de afectados por el hambre.

De acuerdo con la ONG, la guerra ha dejado ya más de 11,8 millones de desplazados -7,4 millones internos y 4,2 millones externos-, mientras que 24,6 millones de sudaneses padecen hambre aguda.

De estas, unas 2 millones sufren o corren serios riesgos de sufrir hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.